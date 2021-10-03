Denizli ihracatta tarihi rekor kırdı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, kentte 12 aylık dönemde 4,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilerek tarihi bir rekor kırıldığını söyledi. Memişoğlu, "Denizli'den Eylül ihracatı yüzde 31,6 artışla 425 milyon dolar oldu. DENİB üyelerinin ihracatı ise yüzde 35,8 artışla 326 milyon dolara yükseldi" diye konuştu.

■ SEBAHATTİN ALP