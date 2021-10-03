İnsansız hava aracı BAHA ilk testi geçti

HAVELSAN'IN "dijital birlik" konseptinde yer alan dikey iniş-kalkış yapabilen bulut altı insansız hava aracı BAHA, güvenlik güçleri eşliğinde sınırda ilk saha testini başarıyla tamamladı. HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz, "Testlerde kullanıcıdan aldığımız girdilerle geliştirme faaliyetlerine devam ediyoruz. 2022'nin başında bu girdilerle tekrar sahada denemeler yapıp başarılı sonuçlarını görmeyi arzuluyoruz." dedi. BAHA'nın 30 kilogram ağırlığa sahip olduğunu, 5 kilogram faydalı yük taşıyabildiğini anlatan Solmaz, "Özellikle bulut altı diye tabir ettiğimiz aracımız, bulutlu havalarda dahi görev yapabilecek ve sınır bölgelerinde otonom görev icra edebilecek" dedi.