  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi İnsansız hava aracı BAHA ilk testi geçti

İnsansız hava aracı BAHA ilk testi geçti

İnsansız hava aracı BAHA ilk testi geçti

3.10.2021

HAVELSAN'IN "dijital birlik" konseptinde yer alan dikey iniş-kalkış yapabilen bulut altı insansız hava aracı BAHA, güvenlik güçleri eşliğinde sınırda ilk saha testini başarıyla tamamladı. HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz, "Testlerde kullanıcıdan aldığımız girdilerle geliştirme faaliyetlerine devam ediyoruz. 2022'nin başında bu girdilerle tekrar sahada denemeler yapıp başarılı sonuçlarını görmeyi arzuluyoruz." dedi. BAHA'nın 30 kilogram ağırlığa sahip olduğunu, 5 kilogram faydalı yük taşıyabildiğini anlatan Solmaz, "Özellikle bulut altı diye tabir ettiğimiz aracımız, bulutlu havalarda dahi görev yapabilecek ve sınır bölgelerinde otonom görev icra edebilecek" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İnsansız hava aracı BAHA ilk testi geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.