Mahkeme İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan 3+1 daire satış kararı verdi. Dairenin 3 oda 1 salon, 1 banyo, mutfak, kiler, hol, koridor ve balkonlardan oluştuğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 21.12.2021 11:00 belirlendi.
İzmir'de icradan satılık 3+1 daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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