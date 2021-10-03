Mersin’de icradan satılık 3+1 daire

Mahkeme Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan 122 metrekare daire için satış kararı verdi. Dairenin giriş kapısı üzeri demir panjurlu panel kapı, iç kapıların sunta kaplı ahşap kapı, pencerelerin alüminyum doğrama olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 18.11.2021 10:30 belirlendi.