  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Sudan’da Türk tohumu üretilecek

Sudan’da Türk tohumu üretilecek

Sudan’da Türk tohumu üretilecek

3.10.2021

Trakya Tohum AŞ ve Trakya Dış Ticaret Platformu iş birliğinde Sudan'da ayçiçeği, çeltik, pamuk, buğday, mısır ve soya tohumlarının üretileceği bildirildi. Trakya Kalkınma Ajansından (TRAKYAKA) yapılan açıklamaya göre, Trakya'nın önde gelen tohumculuk ve tarım makinesi firmalarının temsilcileri, Sudan'ın tarım bölgesi kabul edilen El Cezire'de, Trakya Kalkınma Ajansı öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette, yatırım ve iş birliği anlaşmaları imzaladı. Sudan'ın başkenti Hartum ve Vad Medeni'deki toplantılarda tohumculuk ve tarım makineleri alanında ülkedeki fırsatlar masaya yatırıldı.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Türk tohumculuğunda bir mihenk taşı olan Trakya Tohum AŞ ile Sudan'da uluslararası bir marka haline gelmeyi düşünüyoruz. Sudan'ı bölgenin tohum üssü haline getireceğiz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sudan’da Türk tohumu üretilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.