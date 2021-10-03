Sudan’da Türk tohumu üretilecek

Trakya Tohum AŞ ve Trakya Dış Ticaret Platformu iş birliğinde Sudan'da ayçiçeği, çeltik, pamuk, buğday, mısır ve soya tohumlarının üretileceği bildirildi. Trakya Kalkınma Ajansından (TRAKYAKA) yapılan açıklamaya göre, Trakya'nın önde gelen tohumculuk ve tarım makinesi firmalarının temsilcileri, Sudan'ın tarım bölgesi kabul edilen El Cezire'de, Trakya Kalkınma Ajansı öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette, yatırım ve iş birliği anlaşmaları imzaladı. Sudan'ın başkenti Hartum ve Vad Medeni'deki toplantılarda tohumculuk ve tarım makineleri alanında ülkedeki fırsatlar masaya yatırıldı.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Türk tohumculuğunda bir mihenk taşı olan Trakya Tohum AŞ ile Sudan'da uluslararası bir marka haline gelmeyi düşünüyoruz. Sudan'ı bölgenin tohum üssü haline getireceğiz" dedi.