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Haberler Ekonomi Türk Telekom’dan “uzaktan destek”

Türk Telekom’dan “uzaktan destek”

Türk Telekom’dan “uzaktan destek”

3.10.2021

TÜRK Telekom, artırılmış gerçeklik teknolojisi ve 5G altyapısını kullanarak gerçekleştirdiği simülasyonda uzaktan bakım ve teknik destek hizmeti sağlayarak Türkiye'de bir ilke imza attı. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Yeni nesil teknolojileri kullanarak geliştirdiğimiz bu platformlar sayesinde kurumların organizasyonel yapısında ve gündelik hayatta fiziksel kısıtlamaları ortadan kaldırıp, gerçeklik olgusunu zenginleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

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