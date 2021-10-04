Ankara Altındağ’da icradan satılık dükkan

Mahkeme Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan 138 metrekare büyüklüğündeki dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın ön cephesinin komple camekan esaslı olup tek camlı vitrin özelliğine sahip olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 15.11.2021 10:00 belirlendi.