Mahkeme Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 252 metrekare büyüklüğündeki dubleks ofis için satış kararı verdi. Binanın giriş kapısının camlı sensörlü kapı olup girişte güvenlik ve turnikeler bulunduğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Ofisin satış tarihi olarak 26.08.2021 14:30 belirlendi.
Ankara'da icradan satılık dubleks ofis haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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