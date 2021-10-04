‘Çeşme son 10 yılın en güzel sezonunu geçirdi’

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞ- TOB), yaz sezonunun sona ermesinin ardından önceki gün Altınyunus Otel'de 'Yaza Veda' kokteyli düzenledi. ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, "Bu sene güzel bir sezon geçirdik. 10 yılın en güzel sezonuydu. Önümüzdeki yıl, yaşadığımız turizm hareketlerinin belki yüzde 50 fazlasını yaşayacağız" dedi. Başkan Demir, Çeşme nüfusunun arttığına dikkat çekerek, "Neredeyse kış nüfusumuzun 30-40 katını sezonda yaşıyoruz. Çeşme çok hızlı geliştiği ve altyapısı maalesef o hızla ilerleyemediği için bazı sorunlar oluşuyor. Büyüyen, sezonda milyonları ağırlayan Çeşme, ileriki yıllarda belki 2 milyon kişiyi ağırlayacak. Hepimiz yeni turizm hareketlerine hazır olalım. Bu yıl güzel bir sezon geçirdik. Son 10 yılın en güzel sezonuydu. Önümüzdeki yıl bu hareketlilik yüzde 50 artacaktır. Bunun hazırlıkları için şimdiden hem altyapımızı hem de turizmle ilgili diğer ihtiyaçlarımızı tamamlamamız gerekir" diye konuştu.