Hatay’da icradan satılık arsa

Mahkeme Hatay Antakya'da bulunan arsa için satış kararı verdi. Arsanın etrafının genellikle yerleşim alanı olarak kullanılmakta olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 10.11.2021 14:00 belirlendi.