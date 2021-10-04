Mahkeme Hatay Antakya'da bulunan arsa için satış kararı verdi. Arsanın etrafının genellikle yerleşim alanı olarak kullanılmakta olduğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Arsanın satış tarihi olarak 10.11.2021 14:00 belirlendi.
Hatay'da icradan satılık arsa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.