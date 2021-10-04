İki büyük GSM firmasına tavan fiyat sınırlaması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye'nin iki büyük operatörü Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirdi. Türk Telekom ise Danıştay'a açtığı dava ile tavan fiyattan muaf tutulurken, diğer iki operatör arama, mesajlaşma ve açma-kapama gibi ücretlerde üst sınıra uyacak.

1 EKİMDEN GEÇERLİ

Mobil şebekelerden sabit ve mobile yapılan aramaların dakikası 87.53 kuruş, yurtdışı arama ücretinin dakikası ise 8 lira 70 kuruş olarak belirlendi. 1 Ekim 2021'den itibaren geçerliliği başlayan uygulamaya göre, isim ve unvan değişikliğinin ücreti 11,33 lira, hat devir ücreti 16,58 lira, numara değişikliği ücreti ise 37,82 lira olarak en fazla ücretlendirilebilecek. Açma kapama ücretinde ise tavan fiyat 38,58 lira olarak belirlenirken, yurtiçi kısa mesaj ücreti 62,91 kuruş, yurtdışı kısa mesaj ücreti ise 1 lira 54 kuruş olacak. Bilinmeyen numaralar servis ücretinin dakikası ise 2 lira 46 kuruş oldu.

BARIŞ ŞİMŞEK