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Haberler Ekonomi Son dakika: Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı

Son dakika: Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık yüzde 1,25 yıllık bazda ise yüzde 19,58 olarak gerçekleşti.

Son dakika: Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı
AA

04.10.2021, 10:05 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021, 10:40

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 1,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,55 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,58, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 43,96 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 16,42, yurt içi üretici fiyatları yüzde 33,83 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,25, Yİ-ÜFE yüzde 1,55 artış kaydetti.

TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,04, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,58 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 30,5, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 43,96 artış gösterdi.

BEKLENTİLER
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 19,25 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,69'a yükseleceği hesaplanmıştı.

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