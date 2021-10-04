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Son dakika: Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık yüzde 1,25 yıllık bazda ise yüzde 19,58 olarak gerçekleşti.

AA 04.10.2021, 10:05 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021, 10:40