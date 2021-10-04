TKDK’dan Denizli’ye 50 milyonluk yatırım

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Denizli İl Koordinatörlüğü 2 ayda Denizli'ye 50 milyon kazandırdı. Eylül'de 23 milyon 186 bin lira tutarındaki 9 yatırım projesi sözleşmeye bağlandı. TKDK İl Koordinatörü Şakir Çınar, "Yatırımlarla Denizli ekonomisi büyüyor. 10. çağrı döneminde Denizli İl Koordinatörlüğü olarak 76 proje aldık. Değerlendirmesi biten, yatırım tutarı 27 milyon liralık 11 projeyle Ağustos'ta imzaları atıp yatırımlara başladık" dedi.

SEBAHATTİN ALP