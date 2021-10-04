  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi TKDK’dan Denizli’ye 50 milyonluk yatırım

TKDK’dan Denizli’ye 50 milyonluk yatırım

TKDK’dan Denizli’ye 50 milyonluk yatırım

4.10.2021

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Denizli İl Koordinatörlüğü 2 ayda Denizli'ye 50 milyon kazandırdı. Eylül'de 23 milyon 186 bin lira tutarındaki 9 yatırım projesi sözleşmeye bağlandı. TKDK İl Koordinatörü Şakir Çınar, "Yatırımlarla Denizli ekonomisi büyüyor. 10. çağrı döneminde Denizli İl Koordinatörlüğü olarak 76 proje aldık. Değerlendirmesi biten, yatırım tutarı 27 milyon liralık 11 projeyle Ağustos'ta imzaları atıp yatırımlara başladık" dedi.

SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TKDK’dan Denizli’ye 50 milyonluk yatırım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.