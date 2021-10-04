Turizmciler, ABD’deki fuardan müjdeyle döndü

DÜNYANIN en önemli kruvaziyer sektörü buluşması 'Seatrade Cruise Global' ABD Miami'de gerçekleşti. 27-30 Eylül tarihleri arasındaki organizasyonda, Türkiye Kruvaziyer turizmi yönünden müjdeli haberlerle dönüldü. Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü ve Ege Port Kuşadası Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, "Dünyanın en önemli kurvaziyer turizmi fuarı, pandemi öncesine göre daha sakin geçti. Ancak durumun Türkiye acısından önemli bir avantaja dönüştüğünü ifade etmek isterim" dedi.

İBRAHİM UZUN