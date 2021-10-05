Ata tohumuyla üretilen patlıcanlar uzun ömürlü

DENİZLİ Buldan'da ata tohumundan yetiştirilen dizgilik patlıcanlar, zirai tohumdan yetişenlere göre daha uzun ömürlü olması nedeniyle piyasada rağbet görüyor. Çiftçi Fevzi Gül, ata tohumu ile yetiştirilen patlıcanların yaz aylarına kadar çürümediğini kaydetti. Gül, "Ata tohumuyla biber de yetiştiriyorum. Zirai üretimde kesinlikle kimyasal gübre kullanmıyorum sadece hayvan gübresi kullanıyorum. Bir kilo, bir buçuk kiloluk patlıcanlar yetişti. Kadıköy'ün meşhur patlıcanı büyük ilgi görüyor" dedi. İstanbul'dan Buldan'a gelerek dizgi patlıcan aldığını belirten Deniz Kuyumcu ise "Her yıl 20 kilo alıp İstanbul'a götürüyorum. Muhteşem bir lezzet. Kimyasal gübre olmadığından dolayı organik besleniyoruz" diye konuştu.

■ SEBAHATTİN ALP