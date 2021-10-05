Limon tarlada 1 tezgahta 10 TL

Kış mevsiminde özellikle gribal enfeksiyonlara karşı koruyan c vitamini deposu limonun tarladan sofraya uzanan fiyat serüveni dikkat çekiyor. Son günlerde fiyatı bir miktar düşse de tarlada toptancıdan kilosu 1 liraya alınan limon büyük kentlerdeki manavlarda 10 liradan satışa sunuluyor. Limonun direkt üreticiden alış fiyatı 1.20 ile 1.70 lira arasında değişiyor. Sebze meyve halinden pazarcılara satış fiyatı ise 2.50 - 3.20 lira arasında değişiyor. Limonun kilo fiyatı semt pazarlarında 5-6 lira civarındayken, internet üzerinden satış yapan sanal marketlerde fiyat 6.90 ile 7.95'e kadar çıkıyor. Bazı manav ve marketlerde kilosu 9-10 liradan satışa sunulan limon, lüks manavlarda ise 15 liraya kadar yükseliyor.





KALİTESİNE GÖRE

İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Orhan Doğan, limon fiyatlarının geçen aylara göre düştüğünü söyledi. Limonun satış fiyatlarının kalitesine göre değişebildiğini belirten Doğan, "Limonun haldeki satış fiyatı 2,50 liradan başlayıp en fazla 3,20'ye kadar çıkıyor. Ama pazar tezgahlarında veya marketlerde fiyatlar değişebiliyor. Şu anda kışa girerken ve fiyatta yaşanan gerileme sevindirici" dedi. İzmir Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Hamdin Erişen, "Limonun en ucuz olduğu yerler semt pazarlarıdır. Halkımız pazarlardan ucuz ve kaliteli limon bulabilir. Çünkü taze bir şekilde günlük alınıp tezgahta satıldığı için fiyat olarak da her zaman marketlerden daha ucuza limon alınabilir. Pazarlarımızdaki limon fiyatlarımız 5-6 lira civarında" diye konuştu.

TOLGA TEKİN