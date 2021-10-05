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Haberler Ekonomi Malatya Turgut Özal Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

05.10.2021, 10:08

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Malatya Turgut Özal Üniversitesi "Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. (Adayların diğer ilgili mevzuatlardaki şartlarıda taşımaları gerekmektedir" denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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