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Haberler Ekonomi SGK, alacaklarını e-tebligatla bildirecek

SGK, alacaklarını e-tebligatla bildirecek

SGK, alacaklarını e-tebligatla bildirecek

5.10.2021

Sosyal güvenlik Kurumu (SGK) önemli bir düzenlemeye giderek, idari para cezası, icra takibine tabi sigorta primi ve işsizlik primi gibi alacakları e-tebligatla bildirecek. SGK tarafından iki önemli düzenlemeye gidildi. İlk olarak, 24 Eylül'de Resmi Gazete'de ilgili tebligat yayınlandı. Yönetmelik, işverenlere 01.10.2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde başvuru yaparak e-tebligat adresi alma zorunluluğu getiriyor. E-tebligat ile birlikte SGK, idari para cezası, icra takibine tabi sigorta primi, işsizlik primi gibi alacaklarını bu yolla tebliğ edecek. SGK, konuya ilişkin bir genelgeyi de yakında yayınlayacak. İkinci olarak istirahat ile ilgili tebliğ yayınlandı. Halen 4/a kapsamındaki sigortalıların istirahatli olduğu dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadığına dair bildirim uygulaması devam ediyor.
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