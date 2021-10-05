Su Kanunu’nu Meclis’e sunmak istiyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Su Kanunu'nu, suyun tek elden yönetimi hedefi çerçevesinde ve ortak akılla değerlendirdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımıza arz edeceğimiz Şura Sonuç Bildirgesi'yle inşallah Su Kanunu'nu da Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunmak istiyoruz" dedi. Pakdemirli, 1.Su Şurası'nda yaptığı konuşmada, sonuç belgesinin bu ayın son haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek bir programla kamuoyuna duyurulacağını bildirdi. Pakdemirli, "Tarımsal üretim havzalarının su potansiyeline göre destek mekanizmasını daha etkin şekilde kullanacağız. Tarımsal üretimde yeni motto, 'suya göre tarım'dır" diye konuştu.

TARIM SEKTÖRÜNDEN EYLÜL'DE REKOR İHRACAT

TARIM sektörü, geçen ay 2,7 milyar doları aşan dış satımla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre tarımsal ihracat Eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 artarak 2 milyar 744 milyon 31 bin dolara çıktı. Tarım sektörü böylece aylık bazda şimdiye dek en yüksek dış satımını gerçekleştirdi. İhracatta ilk sıralarda hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar yer aldı.