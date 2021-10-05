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Haberler Ekonomi Türk-Alman Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alımı yapacak

Türk-Alman Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alımı yapacak

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğün 16 4/B Sözleşmeli Personel alımı yapacağını duyurdu.

Türk-Alman Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alımı yapacak

05.10.2021, 10:03

Basın İlan Kurumu İlan Portalı www.ilan.gov.tr'de yer alan bilgilere göre üniversiteden şu ifadelere yer verildi; "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır."

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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