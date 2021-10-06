Aydın’da en çok yatırım sağlığa

AYDIN İl Sağlık Müdürlüğü, bu yıl 158 milyon 602 bin lirayla kentte en fazla yatırım yapan kamu kurumu oldu. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında bu yıl 352 projeden 51 adedinin tamamlandığını söyledi.

■ KAZIM YÖRÜKCE