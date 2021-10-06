Butik mobilyada İlker Gödence çizgisi

İZMİR'İN ünlü mobilya firmalarından İlker Gödence Mobilya, tasarımlarıyla sektöründe trend yarattı. Butik mobilya konseptiyle ülkenin dört bir yanına özel tasarım mobilyalar üreten firma, dış ticarette de adından söz ettiriyor. Orta Doğu ve Avrupa'dan gelen taleplerin her geçen gün arttığını belirten firmanın sahibi İlker Gödence, Ocak ayında Köln ve Paris, Nisan ayında da Milano fuarına katılacağız. 5 senedir ihracata yoğunlaştık" diye konuştu.

DİĞER