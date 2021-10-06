FACEBOOK ve bünyesine barındırdığı Instagram, WhatsApp gibi tüm servisler, önceki akşam 2008'den bu yana en uzun süreli kesintiyi yaşadı. Tüm gece süren erişim sorunları esnasında kullanıcılar, 7 saat boyunca bu servislerin hiçbirine ulaşamadı. Facebook hisse senetleri, yaklaşık yüzde 6'lık değer kaybıyla 323 dolara kadar geriledi. Bu düşüş, şirkete yaklaşık 60 milyar dolar kaybettirdi.
Facebook’un kaybı 60 milyar dolar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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