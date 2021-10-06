Facebook’un kaybı 60 milyar dolar

FACEBOOK ve bünyesine barındırdığı Instagram, WhatsApp gibi tüm servisler, önceki akşam 2008'den bu yana en uzun süreli kesintiyi yaşadı. Tüm gece süren erişim sorunları esnasında kullanıcılar, 7 saat boyunca bu servislerin hiçbirine ulaşamadı. Facebook hisse senetleri, yaklaşık yüzde 6'lık değer kaybıyla 323 dolara kadar geriledi. Bu düşüş, şirkete yaklaşık 60 milyar dolar kaybettirdi.

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