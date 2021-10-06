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Haberler Ekonomi Fahiş fiyat yerel sanal satışlarla kırılacak

Fahiş fiyat yerel sanal satışlarla kırılacak

Fahiş fiyat yerel sanal satışlarla kırılacak

6.10.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifleri'nin market sayılarının artırılacağını açıklamasının ardından yerli ve milli e-ticaret platformu PttAVM.com da harekete geçti. Halihazırda Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ürünlerini online ortamda satan PTT iştirak şirketi PttAVM.com bu dönemde bünyesindeki kooperatif ürün yelpazesini genişletecek. PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Halihazırda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) ürünlerini vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla ulaştırıyoruz. Yeni dönemde ürün yelpazemizi genişleterek vatandaşa daha fazla ürünü buluşturmayı hedefliyoruz" dedi. Piyasadaki fahiş fiyat denetimlerinin yerinde olduğunu aktaran Çevikoğlu, "Biz de kendi içerimizde satıcılarımızın belirlediği ürünlerde yoğun bir denetim gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Kooperatif ürünlerine yoğun ilgi var" dedi.

■ BARIŞ ŞİMŞEK

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