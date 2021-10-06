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Hazine ve Maliye Bakanlığı 130 iç denetçi alımı yapıyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı ilanı yayınlandı...

Hazine ve Maliye Bakanlığı 130 iç denetçi alımı yapıyor!

06.10.2021, 08:46 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021, 08:47

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı iç denetçi alımı yapacak.

İç Denetçi Sertifika Eğitimine katılacak 100 Genel Katılımcı kontenjanından, 30 Bilgi Teknolojileri Kontenjanından olmak üzere 130 iç denetçi adayının belirlenmesi amacıyla 05/12/2021 tarihinde Ankara'da "İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı" yapılacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı başvurular 21 Ekim-03 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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