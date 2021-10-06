DENİZLİ Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (DESİAD) yönetimi, KalDer İzmir Şubesi ev sahipliğinde İzmir'de bir dizi ziyaretlerde bulundu. KalDer Başkanı Dr. Senem Kılıç ve DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şenel, ticari iş birliğini geliştirmekte kararlı olduklarını ifade ettiler.
KalDer ve DESİAD’ın güç birliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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