Mandalinada düşük rekolte

İZMİR Seferihisar'ın meşhur satsuma mandalinası önümüzdeki haftalarda hasat edilmeye başlanacak. Seferihisar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (SEFEKO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sayarer, iklim şartları nedeniyle geçen yıla göre rekoltede yüzde 50 azalma gözlemlediklerini söyledi. Sayarer, "Mandalina 3-3,5 lira. 3 lira kazanması için tüketicinin 7-8 liradan aşağıya yememesi lazım" dedi.
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