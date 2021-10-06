Temizlik malzemelerinin fiyatı her markette farklı

TİCARET Bakanlığı, 5 büyük zincir marketin fahiş fiyat artışı yapıp yapmadığını tespit etmek müfettiş görevlendirirken, Yeni Asır İzmir'deki marketleri mercek altına aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda, "Zincir marketlere yönelik gerekli operasyonlar yapılacak. 5 tane zincir market bütün ürünü toparlıyor, piyasalar alt üst oluyor" demişti. Başkan Erdoğan'ın talimatı ve vatandaşların şikayetleri üzerine harekete geçildi.

Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 81 ilde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığına ve fiyat etiketi yönetmeliğine aykırılıkların olup olmadığına ilişkin denetimler sürdürülürken, İzmir'de temizlik ürünlerinde fiyatların marketten markete değişiklikler gösterdiği görüldü.

■ MERT ALP DÜNDAR