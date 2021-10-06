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Haberler Ekonomi Turkcell’in Müsteri Hareketi’ne uluslararası ödül

Turkcell’in Müsteri Hareketi’ne uluslararası ödül

6.10.2021

MÜŞTERİ Hareketi Programı ile müşterilerine ayrıcalıklar sunan Turkcell, son olarak dünyanın en prestijli ödüllerinden olan European Customer Centricity Awards'da "Müşteri Odaklı Kültür" kategorisinde birinciliğin sahibi oldu. "Müşteri Deneyimi Haftası" kapsamında Turkcell müşterileri çeşitli hediyeler kazanacak.
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