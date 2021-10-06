MÜŞTERİ Hareketi Programı ile müşterilerine ayrıcalıklar sunan Turkcell, son olarak dünyanın en prestijli ödüllerinden olan European Customer Centricity Awards'da "Müşteri Odaklı Kültür" kategorisinde birinciliğin sahibi oldu. "Müşteri Deneyimi Haftası" kapsamında Turkcell müşterileri çeşitli hediyeler kazanacak.
Turkcell’in Müsteri Hareketi’ne uluslararası ödül haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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