Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran, vergi, prim, trafik cezası, öğrenim kredisi, otoyol ve köprü kaçak geçiş cezası gibi kamu alacaklarına yönelik yapılandırmada tarihi rekor kırıldı. Haziran'da yürürlüğe giren yeniden yapılandırma yasasından yararlanmak için süre 30 Eylül'de sona erdi.

İLK ÖDEME 1 KASIM'DA

Vatandaşlar yasaya büyük ilgi gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, düzenlemeden yararlanmak için vergi dairelerine 5 milyon 804 bin 861 mükellef müracaat etti. Bugüne kadar 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırılırken, bu alacaklara karşılık 23 milyar 84 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi. Kanunda öngörülen peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün, 31 Ekim 2021 tarihi hafta sonu tatiline geldiği için 1 Kasım olarak belirlendi.

İkinci taksit de 30 Kasım'a kadar ödenecek. Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödenebileceği süre 1 ay uzatılmıştı. Buna göre, vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım pazartesi günü yapmaları gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım'da gerçekleştirilecek. Genel Sağlık Sigortası prim borcunu 31 Aralık'a kadar ödeyenler cezadan kurtulacak.

CEZADA YÜZDE 25 İNDİRİM

YAPILANDIRILAN borçların peşin olarak 1 Kasım'a kadar ödenmesi durumunda hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak. Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile interaktif vergi dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabiliyor.

HAZAL ATEŞ