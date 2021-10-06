Zincir mağazalara ABD modeli

AK Parti, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için daha önce gündeme gelen perakende düzenlemesini hayata geçirmeyi hedefliyor. Düzenlemenin e-ticaret, zincir market, küçük esnaf ve vatandaşa ucuz ürün ulaştırmak olmak üzere dört ayağı olacak. Zincir marketlerin tıpkı ABD'de olduğu gibi otoyol kenarlarında kurulması düşünülüyor. Türkiye'de şu anda 234 zincir market 35 bin şubesiyle hizmet veriyor. Bunların yüzde 60'ını ise kamuoyunun yakından tanıdığı üç büyük zincir market oluşturuyor. Düzenleme ile Türkiye'de zincir marketlere düzenleme getirilerek, bunların esnafın korunması kapsamında mahalle aralarına kurulmasının engellemesi gündemde. AK Parti kaynakları, şu anda mahalle aralarında bulunan mevcut marketlerin durumlarının korunacağını ifade ediyor.

KOZMETİK VE KIRTASİYE

E-Ticaret ile uğraşanlara bazı alanlarda vergi muafiyeti getirilmesi de düzenlemeler arasında yer alıyor. AK Parti yeni düzenleme ile vatandaşın ucuz ürün alabilmesi için fiyatların aşağıya çekilmesini hedefliyor. Düzenlemede, bin 500 metrekareden küçük alanda hizmet veren zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye gibi ürünlerinin satışının yasaklanması tartışılıyor. Yine çalışma kapsamında Süpermarket Ombusmanlığı sistemi de değerlendiriliyor. Böylelikle büyük zincir marketlerin pazar güçlerini tedarikçilere karşı kötüye kullanmalarının ve serbest piyasa sistemine aykırı şekilde haksız kazanç elde etmelerinin önüne geçilecek. Düzenleme ile perakendeciler ve tedarikçiler tedarik sözleşmeleri yapacak.

■ EDA IŞIK