850 bin küçük esnaf vergiden muaf olacak

AK Parti'nin Meclis Başkanlığına sunduğu Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifinde yer alan 65 maddeden 25'i komisyonda kabul edildi. Şu an TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen maddelere göre; çiftçiye vergi indirimi, cirosu 240 bin liranın altındaki berber, kuaför, tamirci, tesisatçı, terzi ve çay ocağı işleticisi gibi 850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti, internet üzerinden para kazananlara da vergi kolaylığı sağlanacak. Küçük esnaf beyanname vermeyecek. Reform paketi ile çiftçiye 600 milyon lira ilave destek sağlanırken, küçük esnaftan da yaklaşık 750 milyon lira civarında vergi alınmayacak. Yeni Asır'ın görüştüğü İzmirli esnaflar, yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifinden memnun olduklarını, tasarının yasalaşmasını dört gözle beklediklerini söyledi.

RAHAT NEFES ALACAĞIZ

Yeni Asır, basit usule tabi ve yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan İzmirli esnaflar ile görüştü. Tasarının yasalaşması ile birlikte küçük esnaflar yılda ortalama bin ile 5 bin lira arasında değişen bir vergiden muaf olmayı beklediklerini söyledi.

32 yıllık berber Serdar Özbinar, pandemi döneminde işyerlerinin kapalı olması nedeni ile son iki yıldır zorlu bir süreç geçirdiklerini, tasarının bir an önce yasalaşması ile rahat bir nefes alabileceklerini ifade etti.

30 yıldır çay ocağı işleten Faruk Al da (50), "Tasarı yasalaşırsa çok iyi olur. Hiç olmazsa bu süreçte biraz olsun rahatlamış oluruz. Pandemi döneminde zaten sıkıntılı bir süreçten geçtik. Yasanın çıkmasını dört gözle bekliyoruz" dedi.

45 yıllık terzi Atilla Alçiçek ise pandemide devletin elinden geldiğince esnafa destek olduğunu belirterek, "Ancak ödememiz gereken krediler ve kiralar konusunda sıkıntılı bir süreç yaşadık. İşyerimiz korona virüs nedeni ile uzun süre kapalı kaldı. Devletten ve hükümetten esnafa yönelik bu tür desteklerin gelmesini bekliyoruz" görüşünü dile getirdi.

YASA TEKLIFINDE SAGLANAN KOLAYLIKLAR



AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2022 yılı başında yürürlüğe girmesi planlanıyor. ● Düzenlemeye göre; tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, terzi ve tamirci gibi basit usule tabi yaklaşık 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutulması öngörülüyor. Cirosu 240 bin liranın altında olan ve "Küçük esnaf" olarak ifade edilen 850 bin civarındaki mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak. Vergi muafiyetine 2021 kazançlarıyla başlanacağı belirtilirken, bu vergi muafiyeti ile birlikte küçük esnaftan alınmayacak vergi miktarı yaklaşık 750 milyon lirayı bulacak. ● Bunun yanı sıra teklifle tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Bir takvim yılında elde edilen gelirler, şubat ayının başından 25. günün akşamına kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek. Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi, şubat ve haziranda olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek. Tarımsal desteklemelerle çiftçiye de 600 milyon lira ilave destek verilecek. ● Ayrıca düzenlemeyle; sosyal medya olarak da bilinen sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançlar ile mobil cihazlarda uygulama geliştirenlerin bu uygulamalardan elde ettikleri kazançların belirli bir tutara kadar olan kısmı istisna kapsamına alınacak. Bunların elde ettikleri hasılatlar üzerinden tevkifat suretiyle vergilendirilmeleri sağlanacak. Bunun yanında Türkiye dijital vergi dairesi kurulacak ve ilanen tebligatın internet sitesinden de yapılmasına imkan sağlanacak.

METİN BURMALI