Amasya’da icradan satılık daire

Mahkeme Amasya'da bulunan 105 metrekare daire için satış kararı verdi. Dairenin bulunduğu binanın yaklaşık 20 yıllık olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 12.11.2021 14:30 belirlendi.