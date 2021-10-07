Aydın ve Torbalı’da pamuk geliri sevinci

AYDIN Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, bu yıl pamuktan üreticilerin ciddi gelir elde ettiğini söyledi. Pamuk fiyatlarındaki artışın üreticiyi tatmin ettiğini ifade eden Çondur, "Kuraklığa rağmen verim düşmedi ve tarlalarda 500 kilonun üzerinde hasat yapıldı. Pamuğun tonu şu anda 11 bin liraya yükseldi" dedi. Torbalı'da da yüksek rekolte ve gelir üreticinin yüzünü güldürdü. Dönüm başına ortalama 600 kilogram ürün elde eden çiftçi, altın yılını yaşıyor. İlçede bu yıl pamukta eski günlere dönüşün sinyalleri verildi.

■ İHSAN KARATAŞ / ÖMER DUR