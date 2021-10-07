Denizli’de 14 mesleki okul iyileştirilecek

MESLEKİ Eğitimde 1000 Okul İyileştirme Projesine Denizli 14 okulla katıldı. İmza törenine Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Milli Eğitim İl Müdürü Süleyman Ekici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ve Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Hayrullah Akgün katıldı.

■ SEBAHATTİN ALP