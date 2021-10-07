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Haberler Ekonomi Denizli’de sanayi üniversite iş birliği

Denizli’de sanayi üniversite iş birliği

7.10.2021

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)-ÜSİM ile Fatih Profil A.Ş. arasında Ar-Ge, tasarım projeleri alanlarında destek ve öğrencilere staj imkânlarını kapsayan çerçeve protokolü, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Fatih Profil A.Ş. adına Ömer Fatih Filiz tarafından imzalandı. İşbirliğiyle tarafların ciddi kazanımlar elde edeceği bildirildi. ■ SEBAHATTİN ALP
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