Dünya Bankası: Türkiye yüzde 8,5 büyüyecek

DÜNYA Bankası aralarında Türkiye'nin de olduğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri için 2021, 2022 ve 2023 yılları GSYH büyüme tahminlerini revize etti. Dünya Bankası, Türkiye için 2021 yılı GSYH Büyüme tahminini yüzde 5,0'dan yüzde 8,5'e yükseltirken 2022 yılı için büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 3,0'a ve 2023 beklentisini yüzde 4,5'ten yüzde 4,0'a düşürdü.

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