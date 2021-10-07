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Haberler Ekonomi Egeli yaş meyve ve sebze ihracatçıları rekora koşuyor

Egeli yaş meyve ve sebze ihracatçıları rekora koşuyor

Egeli yaş meyve ve sebze ihracatçıları rekora koşuyor

7.10.2021

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "İhracatımızı biraz daha artırmayı başarabilirsek yıl sonunda hedefimiz olan 1 milyar 200 milyon dolar rakamına ulaşacağız. Her şekilde yıl sonunda birliğimiz adına yeni bir ihracat rekorunun geleceğini söyleyebilirim." dedi. Uçak, Seferihisar'da düzenlediği basın toplantısında, salgının da etkisiyle yaş meyve sebze ihracatında artış yaşandığını belirtti. Bu yılın ilk 9 ayında Türkiye'nin meyve, sebze ve mamulleri ihracatında 3,5 milyar dolara ulaşıldığını anımsatan Uçak, böylece geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış kaydedildiğini vurguladı. Uçak, şöyle konuştu: "İhracatımız 9 aylık dönemde 813 milyon dolara yükseldi ve geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 14 artış sağladık. Bu artış oranı yıl sonuna kadar devam ederse ihracatımızı 1 milyar 100 milyon doların üzerinde kapatacağız."

■ ERCAN AKGÜN

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