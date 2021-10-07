Ezber Bozan Tasarım yarışması ödülleri verildi

Ticaret Bakanlığının desteğiyle Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği önderliğinde Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve Ege Maden İhracatçıları Birliğinin birlikte düzenlediği mobilya, tekstil ve doğal taşın bir arada kullanılacağı "Ezber Bozan Tasarım Yarışması"nın ödül töreni İzmir'de bir otelde gerçekleştirildi.

677 BAŞVURU YAPILDI

Ödül töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, tasarıma önem veren yarışmalara katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Gülle, gençlerin ihracatın içinde daha fazla yer alması gerektiğini, bu yarışmaların da buna destek olduğunu belirtti. Salgın sürecinde Türkiye'nin ihracatında peş peşe rekorlar kırıldığını hatırlatan Gülle, "Yıllık ihracatta 200 milyar doları geçtik. Açıkladığımız en son Eylül ayı ihracatı 20 milyar doların üzerine çıktı. Bu çok büyük bir başarı. Bizim bunu sürdürülebilir hale getirebilmemiz gerek. Gelecek yıl 250 milyar doları yakaladığımızı göreceğiz. 2026'daki hedefimiz 300 milyar dolar." diye konuştu. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı da yarışmaya 677 başvuru yapıldığını belirterek, "Fütüristik Çalışma Alanı Mobilyaları" temasını salgını göz önüne alarak kurguladıklarını ifade etti. Yarışmada, öğrenci kategorisi birincisi "SC ROLD" isimli projesiyle Büşra Yiğit olurken, Erdener Atasaray, "HEALTHY WORK" isimli projesiyle profesyonel kategoride birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

■ ERCAN AKGÜN/MERT ALPDÜNDAR