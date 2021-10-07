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Haberler Ekonomi İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi ikincisi

İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi ikincisi

İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi ikincisi

7.10.2021

DÜNYANIN önemli yayın gruplarından Conde Nast'ın, lüks seyahat konusunda otorite sayılan, gezginlerin kılavuzu ve ilham kaynağı olan seyahat ve yaşam dergisi Conde Nast Traveler, prestijli ödüllerden biri olan "Okuyucuların Seçimi" anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankette "Dünyanın En İyi Havalimanları" listesinde İstanbul Havalimanı ikinci oldu.
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