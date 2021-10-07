İzmir Karşıyaka’da icradan satılık daire

Mahkeme İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan 3+1 daire için satış kararı verdi. Dairenin 3 oda 1 salon, mutfak, banyo tuvalet, antre, kömürlük ve balkon bölümlerinden oluştuğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 15.11.2021 15:00 belirlendi.