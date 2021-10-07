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Haberler Ekonomi MOSTEM ve Bosch iş birliğine imza attı

MOSTEM ve Bosch iş birliğine imza attı

7.10.2021

ÖZEL Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MOSTEM), yeni bir okul-sanayi iş birliği projesini hayata geçirerek, Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima firması ile protokol imzaladı. Protokole imza atan Manisa OSB Başkanı Sait Türek, "İşbirliğinin bir rol model uygulama olacağına inanıyoruz" dedi. ■ CÜNEYT HASÇELİK
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