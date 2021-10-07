Viking Sea, 482 yolcusu ile Kuşadası’na geldi

AYDIN'IN Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanına Norveç bayraklı Viking Sea isimli kruvaziyer gemisi çoğunluğu Amerikalı 482 yolcusuyla geldi. Gemi yolcularının bir bölümü Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi'ni ziyarete giderken, tur programına katılmayan yolcular ise Kuşadası Çarşısı'nı gezip, alışveriş yaptı. Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü Aziz Güngör, "Viking Sea Yunanistan'ın Türkiye ile ilgili kararından sonra gelen ilk gemi oldu. 2022'de 500 gemiyle 900 bin yolcu gelmesini bekliyoruz" dedi.

■ İBRAHİM UZUN