Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 125 kişi alacak

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav ile genel idare hizmetleri sınıfına dâhil 8'inci kadro dereceli 125 (yüz yirmi beş) çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacaktır.

Adaylar başvurularını 12 Ekim (10:00) - 7 Kasım 2021 (23:59) tarihleri arasında eDevlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.