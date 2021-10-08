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Haberler Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı İlanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı İlanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 12 sözleşmeli bilişim personeli Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı İlanı

08.10.2021, 09:19

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Üniversite tarafından yapılan duyuruda; " Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 2020 veya 2021 yılında yapılan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

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