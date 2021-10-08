Düzce’de üretilen elektrikli bisikletler dünya yollarında

DÜZCE'DE iki genç girişimci, KOSGEB desteğiyle adım attıkları iş hayatında açtıkları 3 fabrikada ürettikleri elektrikli motosiklet ve bisikletleri 43 ülkeye gönderiyor. İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun Mustafa İnci (32) ve Fatih Bayraktar (32), Çin'de elektrikli ulaşım araçlarıyla ilgili araştırma yaptı.

GENÇ mühendisler başvurularının KOSGEB tarafından onaylanmasının ardından devlet desteğiyle Düzce Gümüşova OSB'de kurdukları fabrikayla üretimlerini geliştirerek "Volta Motor" ismiyle Türkiye pazarında yer aldı. Gebze ve Çin'e de fabrika kurarak yatırımlarını büyüten Bayraktar ve İnci, 400 kişiye istihdam sağlıyor. Şirketin Genel Müdürü Mustafa İnci, "Önemli olan yerli ve milli üretim yapmayı istemek. 'Burası bizim ülkemiz, bizim vatanımız.' diyerek bir şeyler yapmak gerekiyor. KOSGEB destekleri, girişimci destekleri olsun, bir sürü yöntem var. İlk başlangıç eskisi gibi zor değil" dedi.

ARALARINDA scooter, elektrikli bisiklet, katlanır bisiklet, motosikletin yer aldığı 20 modellerinin olduğunu belirten Genel Müdür İnci, ürünlerini vatandaşın ulaşabileceği fiyatlarla sattıklarını kaydetti

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