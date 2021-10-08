Enflasyondaki unsurlar etkisini yitirecek

Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini yitireceğini söyledi. Kavcıoğlu, videokonferans yöntemi ile gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında, hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile istihdam piyasasının salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattığını vurguladı.

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