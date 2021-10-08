Engelli genç işyeri hayaline kavuştu

Aydın'da devletten hibe desteği alan engelli Hüseyin Ahmet Sıdar, açtığı biomedikal işyeri ile kendi işinin patronu oldu. Aydın Çalışma ve İş Kurumu'ndan hibe desteği alan engelli Sıdar, işyerini kente kazandırmanın sevincini yaşadı. Biyomedikal teknik Servisi olarak açtığı işyeri için Sıdar'a demirbaş ve işletme kuruluş desteği verildi. Hayali olan işyerine devlet desteği ile kavuştuğunu belirten Sıdar, engelli bireyleri İSKUR'un sağladığı desteklerden faydalanmaya davet etti. Aydın İŞ-KUR Müdürü Rahmi Terzi ise, "Bugüne kadar hizmete açılan birçok sektöre hibe desteği verdik. Bu imkanla Batı Çevre Bulvarı'nda faaliyete geçen Sıdar Medikal Tıbbi Cihazlar'ın Hüseyin Ahmet Sıdar'a ve tüm Aydın halkına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

■ KAZIM YÖRÜKCE