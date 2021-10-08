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Haberler Ekonomi Fahiş fiyatlara asla izin verilmeyecek

Fahiş fiyatlara asla izin verilmeyecek

Ticaret Bakanı Muş, “Denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz” dedi

Fahiş fiyatlara asla izin verilmeyecek

8.10.2021

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz." dedi. Muş, Twitter hesabından haksız fiyat artışları nedeniyle yürütülen denetimlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Muş, paylaşımında, "Kamuoyuna bir kez daha duyurmuş olalım. Arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor. Müfettişlerimiz ve denetim elemanlarımız sahada gereken incelemeleri yapıyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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