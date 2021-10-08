Ispanak sofraya katlanarak geliyor

Kış mevsiminin vazgeçilmezi şifa deposu ıspanak, sezon başında diğer ürünlerde olduğu gibi fahiş fiyatıyla dikkat çekiyor. Faydalarıyla çizgi filmlere bile konu olan ve içerdiği yüksek demir oranıyla çeşitli hastalıklara karşı bolca tüketilmesi önerilen ıspanağın tarladan sofraya gelene kadar fiyatında 5-6 kat artış yaşanması "bu kadar da olmaz" dedirtiyor. Tedarik zinciri içinde üreticiden tezgahlara ve market raflarına gelene kadar ıspanakta yaşanan fahiş fiyat oyunu herkesi hayrete düşürüyor. Ispanağın fiyatı stopaj, KDV ve komisyonlarla katlandıkça katlanıyor.

YÜZDE 26'SI İZMİR'DEN

Ispanağın bugünlerde üreticiden çıkış fiyatı 1.50 - 2.0 lira arasında. Ürün sebze meyve halinden pazarcılara ise 5.50 liradan fatura ediliyor. Halden çıkan ıspanak semt pazarlarında kilosu 8-9 lira, manav ve marketlerde 10 lira, sanal marketlerde ise 11-12 liradan satılıyor. Türkiye'nin birçok yöresinde yetişen ıspanak ekim işleminden yaklaşık 40-55 gün sonra tek seferde toplanıyor. 225 bin ton olan ıspanak üretiminin yaklaşık yüzde 26'sı İzmir'den, yüzde 14'ü Ankara'dan karşılanıyor. Türkiye'de yaklaşık 160 bin dekarı aşan alanda ıspanak üretimi yapılıyor. Üretim alanlarının yüzde 22'si İzmir'de bulunuyor.

NEREDE KAÇ LİRA?

■ TARLADA: 1.50- 2.0 TL

■ HALDE : 4.00 - 5.50 TL

■ PAZARDA: 7-8 TL

■ MARKETTE: 9- 10 TL

■ MANAVDA: 10 TL

■ SANAL MARKETTE: 11-12 TL

TOLGA TEKİN